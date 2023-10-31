كل ما تريد معرفته عن أورام الدماغ

هناك الكثير من أنواع الأورام التي تصيب الجسم وتظهر في مناطق مختلفة من بينها “ورم الدماغ ” وهي واحد من اخطر الاورام وعبارة عن نمو للخلايا في الدماغ أو بالقرب منه، يمكن أن يحدث الورم في أنسجة الدماغ أو بالقرب من أنسجة الدماغ، وتشمل هذه الأماكن القريبة الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية والأغشية التي تغطي سطح الدماغ.

-أنواع أورام الدماغ:

الأولية ولها عدة أنواع مختلفة، فبعض أورام الدماغ ليست سرطانية، ويطلق عليها أورام الدماغ غير السرطانية أو أورام الدماغ الحميدة، وقد تنمو أورام الدماغ غير السرطانية بمرور الوقت وتضغط على أنسجة الدماغ.

أما الأنواع الأخرى من أورام الدماغ الأخرى فهي سرطانات الدماغ، وتسمى أيضًا أورام الدماغ الخبيثة، وقد تنمو سرطانات الدماغ بسرعة، ويمكن للخلايا السرطانية أن تغزو أنسجة الدماغ وتدمرها.

يتراوح حجم أورام الدماغ بين الأورام الصغيرة جدًا والكبيرة جدًا، وتكتشف بعض أورام الدماغ عندما تكون صغيرة جدًا لأنها تسبب أعراضًا تلاحظها على الفور، بينما تنمو أنواع أخرى من أورام الدماغ حتى حجم كبير جدًا قبل اكتشافها، فبعض أجزاء الدماغ تكون أقل نشاطًا من غيرها فإذا بدأ ورم الدماغ في جزء أقل نشاطًا من الدماغ، فقد لا يسبب ظهور أعراض على الفور وقد يصل الورم إلى حجم كبير جدًا قبل اكتشافه.

-علاج أورام الدماغ:

تختلف خيارات علاج أورام الدماغ باختلاف نوع الورم وحجمه وموقعه وتشمل العلاجات الشائعة الجراحة والعلاج الإشعاعي، فثمة أنواع كثيرة من أورام الدماغ، ويعتمد نوع ورم الدماغ على نوع الخلايا التي تشكل الورم، ويمكن أن توفر الفحوصات المختبرية لخلايا الورم معلومات عن الخلايا، ويستخدم فريق الرعاية الصحية هذه المعلومات لاكتشاف نوع ورم الدماغ.

تكون بعض أنواع أورام الدماغ عادة غير سرطانية، ويطلق عليها أورام الدماغ غير السرطانية أو أورام الدماغ الحميدة، وفي بعض الحالات، تكون بعض أنواع أورام الدماغ سرطانية وتسمى هذه الأنواع سرطانات الدماغ أو أورام الدماغ الخبيثة، يمكن أن تكون بعض أنواع أورام الدماغ حميدة أو خبيثة.

وعادة ما تكون أورام الدماغ الحميدة بطيئة النمو، بينما تكون أورام الدماغ الخبيثة غالبًا سريعة النمو.



-أعراض الاصابة بأورام الدماغ:

تختلف مؤشرات ورم الدماغ وأعراضه باختلاف حجم ورم الدماغ وموقعه وقد تعتمد الأعراض أيضًا على مدى سرعة نمو ورم الدماغ، التي تسمى أيضًا درجة الورم.

قد تشمل المؤشرات والأعراض العامة الناتجة عن أورام الدماغ: "صداعًا أو ضغطًا في الرأس يكون أشد في الصباح، صداعًا يتكرر حدوثه كثيرًا ويبدو أكثر حدة، نوبات صداع توصف أحيانًا بأنها شبيهة بالصداع الناتج عن التوتر أو الصداع النصفي.

الغثيان أو القيء.

مشكلات في العين، مثل ضبابية الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية الجانبية.

فقدان الإحساس أو الحركة في أحد الذراعين أو إحدى الساقين.

صعوبة الاتزان.

مشكلات التحدث.

الشعور بالتعب الشديد.

الشعور بالتشوش في ممارسة الأمور اليومية.

مشكلات الذاكرة.

مواجهة صعوبة في اتباع الأوامر البسيطة.

تغيرات في الشخصية أو السلوك.

نوبات الصرع، خاصة إذا لم يكن هناك سوابق للإصابة بنوبات الصرع.

مشكلات في السمع.

الدوخة أو الشعور بأن العالم يدور، ويسمى أيضًا الدوار.

الشعور بالجوع الشديد وزيادة الوزن.

أورام الدماغ غير السرطانية أو أورام الدماغ الحميدة في الأغلب أعراضًا تتطور ببطء وقد تسبب أعراضًا بسيطة لا تلاحظها في البداية وربما تأخذ الأعراض في التفاقم على مدار أشهر أو سنوات.

-أعراض ورم الدماغ حسب موقعه:

أورام الدماغ في مقدمة الدماغ:

توجد الفصوص الجبهية في مقدمة الدماغ، وتتحكم في التفكير والحركة. قد تسبب أورام الدماغ التي تصيب الفص الجبهي مشكلات في الاتزان وصعوبة في المشي وقد تكون أعراضها تغيرات في الشخصية، مثل النسيان وفقدان الاهتمام بممارسة الأنشطة المعتادة ويلاحظ أفراد العائلة أحيانًا أن الشخص المصاب بورم في الدماغ يبدو مختلفًا.

أورام الدماغ في منتصف الدماغ:

توجد الفصوص الجدارية أعلى منتصف الدماغ، وتساعد على معالجة معلومات حواس اللمس والتذوق والشم والبصر والسمع، وقد تسبب أورام الدماغ التي تصيب الفص الجداري مشكلات تتعلق بالحواس، ومن أمثلتها مشكلات في البصر والسمع.

أورام الدماغ في مؤخرة الدماغ:

توجد الفصوص القذالية في مؤخرة الدماغ، وتتحكم في البصر ويمكن أن تسبب أورام الدماغ التي تصيب الفص القذالي فقدان البصر.



أورام الدماغ في الجزء السفلي من الدماغ:

توجد الفصوص الصدغية على جانبي الدماغ، وتعالج الذكريات والحواس، ويمكن أن تسبب أورام الدماغ التي تصيب الفص الصدغي مشكلات في الذاكرة، وقد ينتج عنها أن يرى الشخص أو يتذوق أو يشم شيئًا غير موجود وأحيانًا ما يكون المذاق أو الرائحة كريهين أو غير معتادين.



-أسباب أورام المخ:

تظهر أورام الدماغ عندما تتعرض الخلايا الموجودة في الدماغ أو القريبة منه لتغيرات في الحمض النووي ويحمل الحمض النووي للخلية التعليمات التي تملى على الخلية الأوامر المطلوب تنفيذها. وتأمر التغيرات الخلايا بالنمو بسرعة ومواصلة دورة حياتها في الوقت الذي تموت فيه الخلايا السليمة كجزء من دورة حياتها الطبيعية ويؤدي ذلك إلى وجود كثير من الخلايا الزائدة في الدماغ وقد تشكل الخلايا نموًا يسمى ورمًا.

لم تتضح بعد العوامل المسببة لتغيرات الحمض النووي التي تؤدي إلى أورام الدماغ وبالنسبة إلى الكثيرين ممن يصابون بأورام الدماغ، لا يعرف السبب أبدًا.

تنتقل تغيرات الحمض النووي أحيانًا من الآباء إلى الأبناء وقد تزيد التغيرات من خطر الإصابة بورم في الدماغ لكن أورام الدماغ الوراثية تلك نادرة الحدوث.

إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بأورام الدماغ، فيرجى مناقشة هذا الأمر مع الطبيب وربما تفكر في مقابلة طبيب مدرب على العوامل الوراثية لتفهم ما إذا كان تاريخك العائلي يزيد من خطر إصابتك بورم في الدماغ.

عندما تظهر أورام الدماغ لدى الأطفال، ففي الغالب أنها تنتمي إلى أورام الدماغ الأولية وفي البالغين، تكون أورام الدماغ على الأرجح سرطانًا بدأ في مكان آخر بالجسم وانتشر إلى الدماغ.



تحدث أورام الدماغ الثانوية عندما يبدأ السرطان في مكان آخر وينتشر إلى الدماغ وعندما ينتشر السرطان، يطلق عليه اسم السرطان النقيلي.



لا يعرف بشكل واضح السبب وراء انتشار بعض أنواع السرطانات إلى الدماغ، بينما من المرجح أن تنتشر أنواع أخرى إلى أماكن أخرى في الجسم.

تحدث أورام الدماغ الثانوية غالبًا لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بالسرطان لكن في حالات نادرة، قد يكون ورم الدماغ أول مؤشر على الإصابة بالسرطان الذي بدأ في مكان آخر من الجسم.

تشيع الإصابة بأورام الدماغ الثانوية لدى البالغين بصورة أكبر من أورام الدماغ الأولية.



في معظم الحالات، تتعذر معرفة سبب الإصابة بأورام الدماغ الأولية لكن الأطباء حددوا بعض العوامل التي قد تزيد من احتمالات الإصابة وتشمل عوامل الخطورة:

السن فيمكن أن تحدث أورام الدماغ في أي سن، لكنها غالبًا ما تصيب البالغين الأكبر سنًا وتصيب بعض أورام الدماغ البالغين بشكل رئيسي، وبعضها يظهر غالبًا بين الأطفال.

العرق ويمكن لأي شخص أن يصاب بورم في الدماغ لكن بعض أنواع أورام الدماغ أكثر شيوعًا بين الأشخاص من أعراق معينة فعلى سبيل المثال، يكثر الأورام الدبقية بين ذوي البشرة البيضاء، بينما تشيع الأورام السحائية بين ذوي البشرة السوداء.

التعرض للإشعاع يزداد احتمال تعرض الأشخاص الذين تعرضوا لنوع قوي من الإشعاع للإصابة بأورام الدماغ ويطلق على هذا النوع القوي من الإشعاع اسم الإشعاع المؤين ويتسم هذا الإشعاع بقوته القادرة على إحداث تغيرات في الحمض النووي في خلايا الجسم وقد تؤدي تغيرات الحمض النووي بدورها إلى الإصابة بالأورام والسرطانات.

المتلازمات الموروثة التي تزيد من احتمالات الإصابة بورم الدماغ وتسري بعض تغيرات الحمض النووي التي تزيد من خطر الإصابة بورم الدماغ بين أجيال العائلات ومن أمثلتها تغيرات الحمض النووي التي تسبب الورام الليفي العصبي 1 و2 والتصلب الحدبي ومتلازمة لينش ومتلازمة لي-فروميني وداء فون هيبل لينداو وداء السلائل الورمي الغدي العائلي ومتلازمة كاودن ومتلازمة غورلين.



-الوقاية:

لا توجد طريقة للوقاية من أورام الدماغ وإذا أصبت بورم في الدماغ، فأنت لست السبب بأي حال من الأحوال في ذلك.

قد يتعين على الأشخاص المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بورم الدماغ التفكير في إجراء اختبارات فحص ولن يقي الفحص من الإصابة بورم الدماغ لكنه قد يساعد على اكتشاف ورم الدماغ وهو صغير الحجم، وحينها يكون من المرجح نجاح العلاج.

إذا كان لديك تاريخ عائلي مع أورام الدماغ أو متلازمات موروثة تزيد من خطر الإصابة بأورام الدماغ، فتحدث عن الأمر إلى طبيبك.

يمكن أن تفكر في مقابلة استشاري أمراض وراثية أو طبيب آخر مدرب في الخصائص الوراثية إذ يمكن أن يساعدك على فهم الخطر وطرق التعامل معه فيمكنك التفكير في اختبارات فحص أورام الدماغ وقد تشمل الاختبارات فحصًا تصويريًا أو فحصًا عصبيًا لفحص البصر والسمع والتوازن والتنسيق والمنعكسات.