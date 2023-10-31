صحة القليوبية: استمرار حملة 100 يوم صحة لمائة يوم أخرى

شهدت مدن وقرى مراكز محافظة القليوبية، استمرار حملة 100 يوم صحة لمائة يوم أخرى، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومتابعة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة.

وصرح محافظ القليوبية، أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك منذ انطلاقها يوم الأحد 25 يونيو، حتى اليوم للمواطنين، حيث انتهت المائة يوم الأولى، وتقرر استمرار تقديم خدمات المبادرة لمائة يوم أخرى منذ الخامس من أكتوبر الجاري.



وذكر بيان لمديرية الصحة اليوم، أن القليوبية تصدرت بين المحافظات بحصولها على أعلى مؤشرات للأداء بالمبادرة لمدة 25 يوم على التوالي بالمرحلة الأولى بالمبادرة، وحافظت على الصدارة منذ بداية المرحلة الثانية وحتى اليوم.

وتنوعت الخدمات المقدمة بالمبادرة بين مبادرات رئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار أنه جرى فحص 625843 سيدة بمبادرة صحة المرأة، وفحص 147688 مواطن بمبادرة الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، كما جرى فحص 656958 مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام.

وجرى أيضا فحص 21995 بمبادرة الأم والجنين، وكذلك فحص 48319 بمبادرة المقبلين على الزواج، وجرى فحص السمع لعدد 33598 طفل من حديثي الولادة.

و ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية جرى المرور على 672903 منزل، ومناظرة 1035958 طفل للتأكد من نسبة التغطية للطعوم الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

وأضاف الجزار أن عيادات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية الثابتة والمتنقلة قدمت الخدمة لعدد 839813 للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتم صرف 549645 وسيلة تنظيم الأسرة، وعمل 516140 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

كما جرى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لعدد 82468 متردد ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل حالات للمستشفيات لإستكمال العلاج.

بالإضافة إلى حملات تفتيشية لفرق مراقبة الأغذية والمرور على 7296 منشأة غذائية، وأخذ 2991 عينة من المواد الغذائية، وتحرير 5128 محضر للمنشآت المخالفة، بالإضافة إلى إعدام 257586 كيلو جرام من الأغذية المختلفة، و824 لتر سوائل، وجرى المرور على 1066 محطة لمياه الشرب، و103 محطات لمعالجة مياه الصرف، وبلغ عدد عينات شبكات مياه الشرب 11097 عينة من أجل فحصها والتأكد من سلامتها.