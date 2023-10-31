محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية فى متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف بمركزى بركة السبع وقويسنا لتقديم الدعم اللازم ونهو كافة الأعمال المقررة وفق التوقيتات المحددة، مؤكداً أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد من الشوارع الرئيسية بنطاق المراكز والمدن لتحقيق السيولة المرورية اللازمة كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة .

وفى هذا الشأن ، أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع إلى أن العمل جارى على قدم وساق لرصف 7 مربعات سكنية وشوارع رئيسية بنطاق المدينة بإجمالي تكلفة 22 مليون جنيه ، حيث جارى قطع الفرمة بشارع ترعة البهجى بمنطقة ديالكوم بطول 1200 متر، وصب الأدمة وتركيب البلدورات بالمربع السكنى بمنطقة عبد المنعم رياض ومنطقة طريق النصر ومساكن السيد نصر ، وكذا قطع الفرمة وتركيب البلدورات وفرد طبقة السن بشارع غبريال المتفرع من طريق شنتنا الحجر بطول 650 متر ، هذا وأوضح رئيس المدينة أنه تم الإنتهاء من الرفع المساحي وجارى البدء فى الأعمال التحضيرية لرصف شارع المقابر المسلمين و المربع السكنى بمنطقة محى المهدى ومسجد العراقي والجمعية الشرعية ومنطقة جمال عبد الناصر ، وكذا المربع السكنى بمنطقة مدرسة أبو بكر الصديق وعبد المنعم رياض ومنطقة النصر ومساكن السيد نصر تمهيدا لتركيب بلاط الانترلوك .

وفى مركز ومدينة قويسنا ، أكد رئيس الوحدة المحلية أنه جارى رصف 9 شوارع رئيسية ومتفرعاتها بنطاق المدينة بقيمة 43 مليون جنيه، حيث تم الإنتهاء من قطع الفرمة وتكسير الطبقات الأسفلتية المتهالكة بـ 4 شوارع وهم ( شارع صبرى بطول 760م وتوسعة وتطوير مدخل المنطقة الصناعية وشارع بهجت يوسف الغربى بطول 400 م ، وشارع غراب بطول 800م )، فيما تم الانتهاء من الرفع المساحى بشوارع ضيف بطول 800م، الباز بطول 800م ، شارع مصطفى فهمى بطول 700م ، النهضة بطول 500م ، شارع عزيز فهمى بطول 800 م .

وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها ضمن الخطة الإستثمارية الجديدة ولاسيما مشروعات الرصف، مع التواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم وتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة ، مؤكداً أننا مستمرون فى تطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة .

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