اتصالات النواب: ننظر تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في مصر

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد البدء في مناقشة عدد من المواد والتشريعات؛ التي ستنظم أنشطة الذكاء الاصطناعي في مصر، والتي ستضاف على الأرجح إلى قانون تقنية المعلومات، الذي صدر في عام 2018أو يصدر بها قانون مستقل.

وأضاف بدوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مصر تخطو بخطوات ثابتة لدخول تقنية الـ5G وهي شبكة الجيل الخامس، وما يترتب عليه من تطوير وتحديث يسابق الزمن في العالم الفضائي والمعلوماتي، مما يحتم على مصر بضرورة وجود تشريعات حاكمه للذكاء الاصطناعي في مصر تنظم عمله وتضبط استخدامه.

ولفت بدوي إلى أن الذكاء الاصطناعي اصبح امر واقع ولابد من التعامل من خلاله بالإضافة إلى أنه له من الايجابيات والسلبيات التي تحتاج إلى ضوابط قانونية تنظمه ، في ظل خلو التشريعات المصرية من النص علي تناول الذكاء الاصطناعي في أي من مواد قانون العقوبات المصري.

وتابع بدوي بأن لجنة الاتصالات تهدف من هذه التشريعات الحفاظ علي الهوية المصرية والمجتمع المصري بقيمه الراسخة، وبما يتواءم مع متطلبات العصر الحديث التي تقتضي السير في ركاب الدول المتقدمة، من خلال الثورة المعلوماتية التي يعيش فيها العالم ويتماشي مع خطة الدولة المصرية في التحول الرقمي والثورة التنموية في مجال الاتصالات.