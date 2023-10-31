وكيل تعليم القاهرة تتفقد سير العملية التعليمية بمدارس إدارة المستقبل

تفقدت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية مدرستي عمار بن ياسر الإعدادية، وعمار بن ياسر الرسمية للغات، وذلك للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية بهما.

ورافقها محمود عوض مدير التعليم الإعدادى، وكان فى استقبالهما سعيد عطية مدير عام إدارة المستقبل التعليمية ومديرى المدارس، وذلك وفق توجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

تفقدت زينب عبدالفتاح الفصول الدراسية، وتابعت تفاعل الطلاب مع معلميهم كما قامت بنصحهم بالجد والاجتهاد فى المذاكرة والانتظام في الحضور للمدرسة للحصول على أعلى الدرجات وتحقيق التفوق.

كما قامت بالمرور على "قاعات رياض الأطفال " مشيدة بالجهد الذي تبذله معلمات رياض الأطفال فى تربية وتعليم النشء الصغير باستخدام جميع الوسائل التعليمية الممكنة من( لوحات وأغانى تعليمية) لتوصيل المعلومات بسهولة ويسر لأبنائنا الصغار .

وتابعت حصص التربية الرياضية حيث أكدت على أهمية التربية الرياضية وممارسة الرياضة فى الحصص الأولى من اليوم الدراسى حتى تمد الطلاب بالقوة والنشاط وتساعدهم على استكمال يومهم الدراسي بنشاط وتركيز .

وتفقدت ايضا معامل الحاسب الآلي والتكنولوجيا ومعامل مناهل المعرفة والمكتبة مؤكدة على الإهتمام بالأنشطة التربوية المختلفة لما لها من تأثير واضح و كبير فى توصيل المعلومات وثباتها عند أبنائنا الطلاب .

وتأكدت "عبد الفتاح" باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب من خلال متابعة حجرة الطبيب والزائرة الصحية .

وفى ختام الزيارة، تقدمت وكيل المديرية بالشكر والتقدير إلى مدير عام الإدارة ومديرى المدارس والمعلمين بالمدارس على جهدهم المبذول للارتقاء بمستوى الطلاب والعملية التعليمية ككل.