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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السجن 10 سنوات لفرد أمن اعتدى جنسيا على طفلة في بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مُدان بالتعدي جنسيا على طفلة مصابة بتأخر ذهني - ابنة زوجته - بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 15 أبريل 2023، باتهام المدعو "م.ا.ا" 35 عاما ويعمل فرد أمن بشركة خاصة، بهتك عرض نجلة زوجته وهي طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، وذلك بالقوة والتهديد بأن قام بالتعدي عليها بالضرب وأحدث إصابتها باستخدام خرطوم، وحسر ملابسها عنها وتعدى عليها جنسيا.

وشهدت إحدى السيدات بأنها فوجئت بالطفلة المجني عليها تخبرها بقيام زوج والدتها المتهم بالتعدي عليها جنسيا بأن قام بحسر ملابسها عنها وتعدى عليها جنسيا، وأضافت بأن المجني عليها تعاني من تأخر ذهني.

كما شهدت مديرة إدارة الضواحي الاجتماعية وعضو لجنة حماية الطفل، بأنه بفحص حالة الطفلة المجني عليها، توصلت لقيام زوج والدتها المتهم بالتعدي عليها جنسيا، وأضافت بأن الأم كانت تعلم بذلك، وأن الطفلة متأخرة ذهنيا.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية.

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