دراسة تؤكد: الأدمغة لا تعمل بصورة طبيعية عند استخدام تطبيق «زووم»

كشفت دراسة جديدة أن أدمغتنا لا تعمل بنفس الطريقة الطبيعية عندما نتحدث إلى شخص ما عبر تطبيق "زووم"، فقد كثر استخدام تطبيق "زووم" خلال الأعوام الثلاثة الماضية، خصوصاً خلال فترة جائحة كورونا التي أجبرت الكثيرين على العمل عن بعد من منازلهم.

بحسب ما نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، وجدت الدراسة أن الإشارات العصبية تكون أقل بشكل ملحوظ عند الدردشة مع شخص ما عبر مكالمة فيديو بدلاً من إجراء محادثة وجهاً لوجه.

وعندما شاهد الباحثون دماغ شخص يتحدث في الحياة الواقعية، وجدوا أن هناك نظاماً مفصلاً ومعقداً للنشاط العصبي، لكن على "زووم" كان ذلك أقل بشكل كبير.

والمثير للدهشة أن النماذج الحالية أشارت إلى أن الدماغ يجب أن يعالج وجوه الأشخاص بنفس الطريقة سواء كانوا على تطبيق "زووم" أو في الحياة الحقيقية، نظرا لأن سماتهم هي نفسها.

قالت جوي هيرش، الأستاذة في جامعة ييل والمؤلفة الرئيسية للدراسة أن "الأنظمة الاجتماعية للدماغ البشري تكون أكثر نشاطاً خلال اللقاءات الشخصية المباشرة الحقيقية مقارنة ببرنامج زووم".

وأضافت أن "التفاعلات الاجتماعية الديناميكية والطبيعية التي تحدث بشكل عفوي أثناء التفاعلات الشخصية تكون أقل وضوحاً أو غائبة أثناء لقاءات زووم".

إلى ذلك توصل مؤلفون الدراسة إلى أن اللقاءات وجهاً لوجه تظل مهمة للغاية، حتى مع توصل شركات التكنولوجيا وغيرها إلى طرق جديدة للتفاعل مع الأشخاص عن بعد.

وقالت البروفيسور هيرش، "إن تمثيل الوجوه عبر الإنترنت، على الأقل مع التكنولوجيا الحالية، لا يتمتع بنفس امتياز الوصول إلى الدوائر العصبية الاجتماعية في الدماغ الذي يتميز به الشيء الحقيقي".