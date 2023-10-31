خلال زيارته لـ"الابتدائية".. محافظ الفيوم يهنئ رئيس المحكمة بالعام القضائي الجديد 2023/2024

زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، محكمة الفيوم الابتدائية، لتهنئة رجال العدل بالعام القضائي الجديد 2023 / 2024، رافقه خلال الزيارة المستشار محمد مصطفى السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم.

وكان في استقبال محافظ الفيوم، المستشار إيهاب محمد همت رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، والمستشار محمد فوزي النائب الأول لرئيس المحكمة، مدير إدارة تنفيذ الأحكام بالمحكمة، والمستشار أشرف شوقي نائب رئيس المحكمة، مدير إدارة المطالبة القضائية، والمستشارة رشا حسن نائب رئيس المحكمة، نائب مدير إدارة المطالبة القضائية.

وخلال الزيارة، قدم المحافظ، التهنئة لرجال قضاء مصر الشامخ ببدء العام القضائي الجديد 2023/2024، كما هنأ رئيس المحكمة بتولى مهام منصبه بالفيوم، مؤكدا على العمل التكاملي بين المحافظة، ومختلف الأجهزة القضائية، في الحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن، بجانب بحث آليات التنسيق المتبادل بين رجال القضاء من جانب ومسئولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من جانب آخر، استعداداً للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال شهري ديسمبر ويناير القادمين خارج مصر وداخلها.

وأكد المحافظ، على توفير الأجواء المناسبة لرجال العدل، اللذين سيقومون بالإشراف القضائى على الانتخابات الرئاسية سواء باللجان الفرعية أو الرئيسية أو لجان الفرز على أرض محافظة الفيوم، مع توفير الإقامة الملائمة لهم على مدار أيام العملية الانتخابية، التى ستجرى جولتها الأولى داخل مصر، على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر القادم، وكذا توفير الأجواء الملائمة للناخبين، لخروج العرس الديمقراطي بالصورة الإيجابية اللائقة بعراقة الشعب المصري، وحضارة دولته أمام مختلف دول العالم.

وكلف محافظ الفيوم، معاون المحافظ، المتحدث الرسمى للمحافظة، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ووحدة الصيانة بالمجلس، لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحكمة الفيوم الابتدائية وتكثيف أعمال النظافة بها، مع دهان الأرصفة وواجهات المحكمة، استعداداً لإستقبال الضيوف من رجال العدل، اللذين سيشرفون على العملية الانتخابية بالمحافظة، وكذا تيسير الحركة المرورية بالمنطقة، بجانب العمل على توفير ساحات لانتظار السيارات بما لا يعيق خطوط السير.

وأكد المحافظ، على الإستعداد المبكر للانتخابات الرئاسية، ومراجعة كافة اللجان بالمدارس، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وفرع هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على مستوى جاهزيتها لاستقبال الناخبين، على أرض الواقع لخروج المشهد العام بالشكل الإيجابي، كما أكد على توفير سبل الراحة للناخبين، والمشرفين على العملية الانتخابية، مع مراعاة الظروف الصحية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة من الناخبين، لإداء واجبهم الوطنى بالاستحقاق الانتخابي.

ومن جهته، قدم رئيس محكمة الفيوم الابتدائية الشكر لمحافظ الفيوم، لزيارته الكريمة والتهنئة بالعام القضائي الجديد 2023/2024، مثمناً جهوده البناءة وتعاونه المثمر، للارتقاء بمستوى محافظة الفيوم بشتى المجالات، مؤكداً على الدور الحيوي للقيادة التنفيذية على أرض المحافظة، ممثلة في الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الذي يعمل دائما على التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات، بما يخدم المواطن الفيومي، ويحفظ مقدرات الوطن.

وأكد رئيس المحكمة، أن وزارة العدل لن تدخر جهداً في التعاون البناء والمثمر مع وزارة التنمية المحلية، لخروج الانتخابات الرئاسية بالشكل الذي يليق بتاريخ وحضارة مصر، مشيراً إلى أن اللجان المختصة بمحكمة الفيوم تتابع بشكل دوري عمليات تجهيز اللجان، والقيام بمعاينتها مع الجهات ذات الصلة للتأكد من جاهزيتها، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر بمختلف اللجان بشتى أنحاء المحافظة.