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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة
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تراجعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 60.7 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام نحو 1.536 تريليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 3.78%، ليغلق عند مستوى 22,550.65 نقطة، كما هبط مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 2.15%، ليغلق عند مستوى 4,325.84 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 2.81%، ليغلق عند مستوى 6,476.59 نقطة. 

كما انخفض مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 0.66% ليغلق عند 24,550.06 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.53%؛ ليغلق عند مستوى 8,506.06 نقطة، وهبط أيضا مؤشر EGX ESG  بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 3,268.25 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 79.5 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 83.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 4.7 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 977.6 مليون سهم، من خلال 126.8 ألف صفقة منفذة.

البورصة ختام التعاملات
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