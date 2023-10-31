خرجت ولم تعد.. اختفاء ربة منزل في ظروف غامضة بالفيوم

تكثف الأجهزة الأمنية في مديرية الفيوم جهودها لكشف غموض اختفاء ربة منزل في بداية العقد الثالث من العمر، مقيمة في قرية قلمشاة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث خرجت ربة منزل من قريتها بقلمشاة التابعة لمركز اطسا، لشراء إحتياجات منزلها من السوق يوم الأحد الماضي بعد أن حصلت على إذن من زوجها ولم تعود إلى الآن .

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، بتغيب ربة منزل عن منزلها، وتدعى نسمة . س . ح ، 28ع اما، وذلك في ظروف غامضة.

وقال ابن خال الفتاة" اكتشفنا إختفاء نسمة، صباح يوم الأحد الماضي، ولم نعرف سبب اختفاءها إلى الآن، وبحثنا عنها في كل مكان دون جدوى.



وأوضح أن أسرة الفتاة لا تعرف سبب اختفائها حتى الآن، معقبًا: راجعنا كاميرات المراقبة في الشارع، ولم نتوصل لأي معلومة عنها.