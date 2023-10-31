ندى ثابت: نرفض تصفية القضية الفلسطينية.. والأمن القومي المصري خط أحمر

قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، إن الكيان الصهيوني يمارس أعمالاً إجرامية وإرهابية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وسط صمت دولي رهيب، متسائلة: "أين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مما يحدث في فلسطين؟.. أين هم من المجازر الدموية وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"؟

وأضافت "ثابت" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل الأطفال، وتدمر المستشفيات، وتقطع الاتصالات والانترنت، وتستخدم أسلحة محرمة دوليًا، لتكمل مسلسل مجازرها الدموية التي تمارسها ضد المدنيين العزل في فلسطين.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن دعم مصر للأشقاء الفلسطينيين دائم ومستمر، ولن نتأخر يومًا عن مساندتهم مهما كانت الظروف والتحديات، كما نرفض تماما تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، والأمن القومي المصري خط أحمر.

وطالبت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، بمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.