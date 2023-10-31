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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميا.. طارق مصطفى مديرا فنيا للبنك الأهلي خلفا لبابافاسيليو

طارق مصطفي
طارق مصطفي
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قررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لبابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ما قدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة 
ويتولي طارق مصطفى مسؤولية الإدارة الفنية بداية من غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

لبابافاسيليو بنادي البنك الأهلي
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