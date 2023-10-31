بالفيديو.. رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لعدد من المجمعات العمرانية الجديدة بشمال سيناء

وضع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، نقلا عن فضائية "إكسترا نيوز".

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن إطلاق المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء من مدينة العريش نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين واللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني.

احتشد أهالي وعواقل ومشايخ قرية الظهير في سيناء للترحيب برئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي عقب وصوله إلى سيناء بعد زيارة مقر الكتيبة 101 يرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء ووفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب.