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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لعدد من المجمعات العمرانية الجديدة بشمال سيناء

رئيس الوزراء يضع
رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لعدد من المجمعات العمرانية الجدي
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وضع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، نقلا عن فضائية "إكسترا نيوز".

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن إطلاق المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء من مدينة العريش نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين واللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني.

احتشد أهالي وعواقل ومشايخ قرية الظهير في سيناء للترحيب برئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي عقب وصوله إلى سيناء بعد زيارة مقر الكتيبة 101 يرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء ووفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب.

حجر الأساس شمال سيناء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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