الدقهلية أول محافظة تبدأ في تفعيل منظومة ميكنة صرف الألبان المدعمة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تفعيل منظومة ميكنة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة من خلال الوحدات المميزة لافتا إلى أن الدقهلية هى أول محافظة تطبق المنظومة.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لأهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

ومن جانبها كشفت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى أنه جرى تفعيل المنظومة فى 18 وحدة هي " البرامون ومنية سمنود وأوليله وميت غريطة وصدقة ودموه والصلاحات وبرمبال القديمة والعزيزة وعزب موسى وكفر الجديد والعصافرة والحصص والشوامى وكتامة وبهوت والسلسول ومحلة دمنة ".

و أوضحت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى أنه يتم تقييم الحالات المستحقة من خلال 18 لجنة على مستوى الإدارة تحت إشراف الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة حيث يتم إصدار كارت للحالات المستحقة من خلال اللجنة ويتم الصرف الإلكترونى من خلال الوحدات .

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