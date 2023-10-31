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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

غدا.. الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تستضيف وزير الزراعة الأمريكي السابق

الدكتور القس اندرية
الدكتور القس اندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
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تستضيف الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وزير الزراعة الأمريكي السابق- “Dr. Sonny Perdue”، وعدد من قيادات وزارة الزراعة الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وذلك لعرض قصة النجاح المصرية "مبادرة ازرع" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وذلك غدا الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وجاء ذلك بعد نجاح المرحلة الأولى لمبادرة "ازرع"، والوصول إلى ١٠٠ ألف مزارع ومستمرون في المرحلة الثانية للوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع من جميع محافظات الجمهورية، ملتزمون بالعمل في مبادرة "ازرع" في المرحلة الثانية حتى نحقق الحلم الأكبر بالوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وذلك لتحقيق الخير للمصريين وبلادنا العزيزة".

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وزير الزراعة الأمريكي “Dr Sonny Perdue” وزارة الزراعة الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي
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