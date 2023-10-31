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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع طفل دهسا أسفل عجلات جرار زراعي في الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي طفل مصرعه، دهسًا بمعدة زراعية جرار زراعي، اليوم الثلاثاء، بعزبة العجري التابعة للوحدة المحلية لمنشأة دمو بمركز الفيوم في وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وبالفحص، تبين مصرع طفل يدعى أحمد عبدالله حمدي ، 12 عامًا، بعد أن دهسه جرار زراعي بمزرعة بعزبة العجري بنطاق منشأة دمو، وجرى نقل جثته لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفى لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن .

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