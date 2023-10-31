اللواء هشام آمنة يوجه المحافظات بتكثيف حملات المتابعة والمرور والتفتيش على الأسواق

شدد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف حملات المتابعة والمرور والتفتيش اليومي علي جميع الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية والمخابز وذلك بالتنسيق بين أجهزة المحليات ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة، حتى يشعر المواطن بذلك، مع تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار بهدف رفع أسعارها مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حيث تم تحرير عدد ٣٤٢٨ محضر بالمخالفات علي مستوي جميع المراكز والمدن والأحياء للمحافظات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأشار وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية إلى أن المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر الجديدة بالمحافظات تشهد عرض السلع والمنتجات بكافة المواقع بجميع القطاعات خاصة بالمناطق الأولي بالرعاية حيث ساهمت هذه الشوادر والمنافذ في خفض الأسعار بمعظم السلع الغذائية مثل الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم والسكر والزيت وغيرها من المنتجات الاساسية والاستراتيجية بنسبة تتراوح بين ١٠% الي ٢٥ %.

وأكد أنه تم المرور الميداني علي سوق العبور بمحافظة القاهرة المقام علي ٣٠٠ فدان والذي يعتبر أكبر سوق جملة علي مستوي الجمهورية والذي يهدف الي تحقيق السعر العادل لكل من المنتج والتاجر والمستهلك، بالإضافة إلى الحافظ علي سمعة المنتج المصري وتعد أسعار هذا السوق هي أسعار إسترشادية للمحافظات، حيث تم التأكد من توفير كافة السلع الأساسية بالسوق التي تلبي احتياجات المواطنين.