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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفد ألماني يزور المناطق الأثرية في الفيوم.. صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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رصدت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، حركة السياحة بالمناطق الأثرية بمحافظة الفيوم ومتابعتها بصورة دورية، ويأتي ذلك فى إطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والآثار، بضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.
وصرحت نرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الأثري، أن منطقة هرم هوارة الأثرية استقبلت وفدًا من ألمانيا زار محافظة الفيوم للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الخلابة، وما تحويه من مقومات متفردة في المجالات البيئية والأثرية.

وأبدى السياح اليوم سعادتهم بزيارة المنطقة الأثرية وحسن استقبال وتنظيم العاملين بمنطقة هرم هوارة الأثرية بالفيوم.

حيث يحظى هرم هوارة بالفيوم بإقبال من السياح من مختلف الأماكن للاستمتاع بمشاهد تصميمه المميزة، كونه أحد الرموز الهامة التي تمثّل السياحة في الفيوم، والمناطق الأثرية بمحافظة الفيوم تشهد في الفترة الأخيرة انتعاشة سياحية كبيرة بزيادة أعداد الأفواج  السياحية متعددة الجنسيات.

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وفد ألماني زيارة المناطق الأثرية المناطق الأثرية في الفيوم الوعي الآثري بالفيوم
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