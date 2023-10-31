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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مروحية روسية تنتهك المجال الجوي الياباني قبالة جزيرة هوكايدو

مروحية روسية
مروحية روسية
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ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن مروحية "يشتبه أنها روسية" دخلت المجال الجوي الياباني اليوم الثلاثاء، قبالة جزيرة هوكايدو الرئيسية أقصى شمالي البلاد، مشيرة إلى أن طوكيو قدمت احتجاجًا شديد اللهجة لموسكو بشأن الحادث عبر القنوات الدبلوماسية.

وأوضحت الوزارة - بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" اليوم الثلاثاء - أن المروحية شوهدت وهي تقتحم المجال الجوي فوق المياه قبالة شبه جزيرة نيمورو في شرق هوكايدو حوالي الساعة 12:44 ظهرا بالتوقيت المحلي، وقامت قوات الدفاع الذاتي الجوية بإرسال طائرات مقاتلة ردًا على الانتهاك.

وحدث انتهاك مماثل من مروحية روسية في مارس 2022 بعد أن بدأت اليابان، إلى جانب العديد من الدول الغربية في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا بعد بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا قبل ذلك بشهر واحد.

مروحية روسية جزيرة هوكايدو المجال الجوي الياباني
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