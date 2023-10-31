اللواء هشام آمنة: إقامة 6821 معرضا ومنفذا ثابتا ومتحركا بأسعار مخفضة بالمحافظات

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي الجهود التي بذلتها المحافظات في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تتضمن 7 سلع غذائية إستراتيجية وهي الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه تم إقامة عدد 6821 شادر ومعرض ومنافذ ثابتة ومتحركة جديد علي أرض المحافظات خلال شهر أكتوبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، منها عدد 3570 منفذ حكومي (تموين-زراعة- محافظة)، وعدد 1038 منفذ تابع لاتحاد الغرف التجارية والاحزاب والتحالف الوطني والمبادرات، وعدد 893 منفذ تابع للقوات المسلحة، وعدد 564 منفذ تابع لوزارة الداخلية، و280 شادر ومعرض مؤقت.

وأوضح وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء أنه تم التنسيق مع كافة الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال وأجهزة الدولة والغرف التجارية لعمل مبادرات وفتح شوادر لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين؛ إذ تم توفير الأراضي بالمجان لإقامة هذه الشوادر، كما تم التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين وأصحاب المخازن للسلع الأساسية والاستراتيجية لتوفير وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.