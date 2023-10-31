شبورة وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الأربعاء؛ إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد يوم الأربعاء، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أن هناك فرص أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

وامطار خفيفة الي متوسطة ورعدية على سيناء ومدن القناة وجنوب الوجة البحرى و علي مناطق من القاهرة الكبرى وتمتد خفيفة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 20 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 30 والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى 23 درجة .