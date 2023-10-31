ساجدا على المصحف.. وفاة أمام مسجد أثناء قراءة القرآن الكريم بالمنيا

حالة من الحزن سيطرت على أهالي مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بعد وفاة الشيخ محمد أبو العودين مدير قطاع الأزهر سابقا وهو داخل مسجد الحرمين في المركز .

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصور للحظة وفاة الشيخ محمد أبو العودين وهو يقرأ القرآن الكريم قبل دقائق قليلة من صلاة المغرب في مسجد الحرمين في مركز بني مزار شمال المحافظة، معتبرين أنها اروع مثال لحسن الخاتمة خصوصا أن وقت رحيلة كان صائم ايضا.

وشيع المئات من اهالي بني مزار في ساعات متأخرة من مساء أمس جثمان الشيخ محمد العودين من مسجد الزهراء في أبوالعباس البلد، إلى مثواه الأخير في مشهد مهيب حرص الجميع على التواجد به.

وقد تحول موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الي سرادق عزاء حزنا على رحيل الشيخ محمد ابو العودين، فكتبت احدهم قائلا " البقاء لله إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته اللهم آمين رحمك الله شيخنا الجليل ومعلمنا القرآن والله لقد حرمنا من مجلسك الطيب اللهم اجعل القرآن انيسا له وشفيعا له في قبره" ورد آخر قائلا" ما أجملها من خاتمه عمنا فضيلة الشيخ محمد ابو العودين شيخ المعاهد الأزهرية سابقا"

بينما حرص الكثير على نعيه بعبارات رنانة تدل على مدي حبهم له خصوصا أن الشيخ أبو العودين كان مشهور عنه بعمل الخير ومساعدة الجميع حيث كان اب لكل شباب المركز.