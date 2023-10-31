وزير التنمية المحلية يتابع جهود تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية المطلوبة للمواطنين أولا بأول بأسعار تنافسية حرصا على مصلحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم بهدف مكافحة الغلاء والتصدي لاستغلال بعض التجار بالزيادة الغير مبررة للأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل.

كما وجه بالمرور المستمر والمفاجئ علي كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة علي السلع الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى السيطرة علي الأسواق والتحفظ علي السلع التي يتم اخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث ارباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين.

ووجه الوزير أيضًا بضرورة إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا بنطاق المحافظات بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية .

في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية والمحافظين بالمتابعة المستمرة لمبادرة تخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الأساسية التي انطلقت في ١٤ أكتوبر الجاري بالمحافظات ويأتي تنفيذها وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ومنع احتكار التجار للمواد الغذائية، والتصدي لارتفاع الأسعار الغير مبرر.

ويتم تنفيذ المبادرة لمدة 6 شهور، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة جهات الدولة بهدف استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.