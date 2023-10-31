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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم: دورة تدريبية في مهارات التطوع وتنمية المجتمع للشباب الجامعي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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افتتحت الدكتور وفاء يسري مدير مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، الدورة التدريبية في مهارات التطوع وتنمية المجتمع للشباب الجامعي، وذلك اليوم الثلاثاء، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

وحاضر خلال الدورة التدريبية الدكتور محمد ابو العلا الأستاذ المساعد بقسم التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية، وقام بشرح مفهوم التطوع وأهميته في خدمة المجتمع المحلي بشكل عام، واستعرض أنواع التطوع (الفردي والجماعي) مضيفًا أن أشكال التطوع تتضمن التطوع الشبكي، والتطوع المؤسسي.

 كما تطرق في الحديث عن أهداف التطوع والتي منها تنمية المهارات الشخصية والاحساس بالمسئولية الإنسانية.

جامعة الفيوم دورة تدريبية مهارات التطوع وتنمية المجتمع الشباب الجامعي الفيوم
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