تسليم 256 وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل في بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تسليم 256 وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل بمشروع الأمل في حي الضواحي.

وأوضحت، في بيان لها، أنه جرى الإعلان عن المشروع في أكتوبر 2021 للمتقدمين من مشروع الاسكان التعاوني، ولم يتقدم حينها سوى 15 مواطن فقط، كما جرىتنفيذ قرعة لـ 12 مواطن من إجمالي 15 مواطن وتسلموا وحداتهم السكنية بالفعل، وذلك ممن ينطبق عليهم شروط التمويل العقاري الخاصة بمبادرة السيد رئيس الجمهورية.

وأكدت على أنها واصلت الإعلان عن المشروع بعد ذلك، لجميع الشباب مواليد بورسعيد اعتبارا من شهر أبريل 2022، وقد تقدم على الرابط الخاص بالتقديم على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد 3427 متقدم، انطبقت الشروط 2439 متقدم، ولم تنطبق الشروط على 988 من غير مواليد بورسعيد أو سبق حصولهم على وحدات سكنية.

وأشارت إلى أن محافظة بورسعيد أجرت عدد 6 قرعة بإجمالي 118 وحدة سكنية تم تسليمهم للمواطنين بالفعل، لافتة أنه ستجرى القرعة النهائية والسابعة لمشروع الأمل لـ 48 وحدة سكنية متبقية من 256 وحدة سكنية بالمشروع، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.