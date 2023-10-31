سلسلة من الارتفاعات في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع الجاري

شهدت اسعار الذهب حالة من الاستقرار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بعد سلسلة الارتفاعات التي حققها منذ بداية الأسبوع الجاري؛ إذ ارتفعت فيها كل أعيرة الذهب بمتوسط 20 جنيهًا للجرام واقترب سعر عيار 21 من 2600 جنيهاً للجرام وسجل عيار 24 اليوم داخل محلات الصاغة 2949 جنيها.

بينما سجل عيار 21 2580 جنيهاً وسجل عيار 18 2211 وسجل سعر الجنيه 20640، ويشهد سعر الذهب في مصر حالة من التذبذب منذ 3 اسابيع قبل ان يستقر اليوم علي اخر ارتفاع حققه مساء امس.

<iframe width="320" height="560" src="https://www.youtube.com/embed/Bqkc6eV4mtk" title="سلسلة من الارتفاعات في اسعار الذهب منذ بداية الأسبوع الجاري" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>