غرفة الفنادق تطالب بتطهير الغرف بعد تفشي "بق الفراش" في أوروبا

حذرت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل، كافة الفنادق باتخاذ ما يلزم لعدم انتشار حشرة "بق الفراش" في مصر، وذلك طبقا لتفشي الظاهرة في أغلب دول أوروبا والتي تستقبل منها مصر السائحين.

وأكدت الغرفة، في خطاب للفنادق، أن ظاهرة انتشار حشرة بق الفراش في الدول الأوروبية تثير موجة من القلق، خاصة وأن مصر تعتمد على السياحة الوافدة من تلك الدول، واضعين في الاعتبار أن بق الفراش يمكن أن يتواجد في كل الأماكن إلا أن الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى تعد نقطة انتشار رئيسية.

وأضافت الغرفة، أنه نظرا لانتشار هذه الآفة بشكل سريع وخوفا منذ تأثر مصر من تلك الأوضاع بما لها من تأثير سلبي على النواحي الاقتصادية والصحية، فإن الغرفة تهيب بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاستباقية لمنع انتشار وانتقال الحشرة لأنها تشكل مخاطر صحية كبيرة.

وتابعت: "يجب على الفنادق التأكد من تطهير الغرف بعد مغادرة كل نزيل والاهتمام بالتهوية الجيدة للغرف، وغير ذلك مما تراه إدارة الفندق من إجراءات وقائية".