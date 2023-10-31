الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن هجوم بري ضد غزة.. والمقاومة الفلسطينية تتصدى

وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجومه البري ضد قطاع غزة، فيما بدأت المقاومة الفلسطينية في التصدي لآليات الاحتلال التي تسعى للتوغل في مناطق شمال ووسط القطاع.

أعلن المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء بدء هجوم بري ضد قطاع غزة.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال، عبر حسابه بموقع "إكس" مقطع فيديو يظهر آليات الاحتلال الإسرائيلي تستعد لشن عدوانا بريا ضد قطاع غزة، وحديث لقائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال يوجه فيه جنوده ضد غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الدبابات الإسرائيلية تتقدم في محاور شمال غرب غزة وجنوب مدينة غزة وسط معارك عنيفة وتحت غطاء كثيف من القصف الجوي والبحري.

واستهدفت عناصر المقاومة الفلسطينية عددا من الدبابات المتوغلة في محور التوام شمال غرب غزة.