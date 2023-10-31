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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. كريم عبدالعزيز: سيناء لها مكانة خاصة في نفوس المصريين

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
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أعرب الفنان كريم عبد العزيز، عن سعادته بالتواجد خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التفقدية لمشروعات التنمية بشمال سيناء، قائلًا: "يوم تاريخي وسعداء أنا وزملائي بالكامل وفخورين بأننا وسط أهلنا أهالي سيناء". 

وقال "عبد العزيز" في تصريحاته لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "إن سيناء لها طابعا خاصا في نفوس الشعب المصري بالكامل، لأنها أرض طاهرة وحروبنا كلها كانت هنا وشهدائنا 95 % منهم كانوا هنا".

وتابع: "بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على قرار تنمية سيناء اللي متعملش من سنين وبشكر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ودائما سيناء مصرية".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والسياسيين والإعلاميين على حضور مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقام الآن بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لاستعراض خطط التنمية بأرض الفيروز.

شمال سيناء الدكتور مصطفى مدبولي الفنان كريم عبد العزيز رئيس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي
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