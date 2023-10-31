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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوات المسلحة تنفذ عددا من الأنشطة التدريبية بالجيش الثالث الميداني والمنطقة الشمالية العسكرية

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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نفذت إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين والذى يستمر لعدة أيام، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وبدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للعناصر المشاركة فى تنفيذ المشروع وعرض تقارير الكفاءة القتالية وإجراءات تنظيم التعاون , أعقبه المرور على مراكز القيادة والسيطرة
للتأكد من جاهزيتها وإستعدادها ، ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من المهارة
فى إستخدام أحدث وسائل نظم القيادة والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع ومدى الإستعداد القتالى العالى لرجال الجيش الثالث الميدانى.

وفى سياق متصل، نفذت إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية بياناً عملياً لأنسب أسلوب تنفيذ إجراءات التأمين الفنى للمعدات والمركبات؛ إذ تم تنفيذ عدد من المراحل التدريبية المختلفة تضمنت عرض ملخص خطة تنفيذ البيان وأفضل أساليب الحفاظ على الكفاءة الفنية للمعدات وتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لها والتأكد من سلامتها وفقاً للمعايير العلمية المتبعة.

وحضر المشروع والبيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.

القوات المسلحة الجيش الثالث الميداني المنطقة الشمالية العسكرية
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