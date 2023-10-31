رئيس اتحاد قبائل سيناء يؤكد اصطفاف الأهالي خلف القيادة السياسية

أكد الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء، اصطفاف أهالي سيناء خلف القيادة السياسية وأجهزة الدولة.

وقال رئيس اتحاد قبائل سيناء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للعريش تؤكد اهتمام الدولة بتطوير شمال سيناء وتحقيق التنمية المستدامة لأبنائها.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن إطلاق المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء من مدينة العريش نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين واللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر الكتيبة 101 يرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء ووفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب.