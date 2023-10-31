مع اقتراب الأسبوع الرابع.. ارتفاع شهداء قطاع غزة إلى 8005 شهيدًا.. وإصابة أكثر من 20 ألف آخرين.. والأنروا: نتعرض لحرب إبادة

في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لا يزال تعداد الشهداء في ازدياد، في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف مناطق بشمال وجنوب القطاع، مع إطلاق دعوات لأهالي الشمال بالتوجه إلى الجنوب، تجنبًا لاستمرار القصف الموجه ناحية مناطق الشمال، حيث كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء القطاع إلى ما يزيد عن 8 آلاف شهيد، فيما زاد عدد الإصابات عن 20 ألف شخص.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شهداء قطاع غزة الذي تزايد عن 20 ألف جاء من بينهم 3324 طفلًا وأكثر من 460 مسن، فضلًا عن أكثر من ألفين سيدة.

وكشفت الوزارة عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجازر عديدة بحق أهالي قطاع غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال منازل المدنيين والمستشفيات والمساجد، ومناطق الإيواء، حيث ارتكبت قوات الاحتلال مجازر بحق عائلات فلسطينية بأكملها.

يأتي ذلك فيما لا يزال هناك تحت الأنقاض عدد كبير من المواطنين بين قتيل وجريح، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال منازل المدنيين، فضلًا عن تدمير سيارات الإسعاف خلال نقل المصابين إلى المستشفيات.

يأتي ذلك في ظل ما أعلنت عنه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" عن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدد من مؤسسات الوكالة الأممية، حيث أبلغت عن سقوط أكثر من 10 من موظفيها قتلى جراء القصف الإسرائيلي للقطاع.