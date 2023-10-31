ads
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أهالي وعواقل ومشايخ قرية الظهير يحتشدون للترحيب برئيس الوزراء في سيناء

أهالي وعواقل وشيوخ
أهالي وعواقل وشيوخ سيناء يحتشدون للترحيب برئيس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتشد أهالي وعواقل ومشايخ قرية الظهير في سيناء للترحيب برئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بحسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر لها.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن إطلاق المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء من مدينة العريش نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين واللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر الكتيبة 101 ويرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء ووفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب.

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي العريش
ads