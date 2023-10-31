بالفيديو.. أهالي وعواقل ومشايخ قرية الظهير يحتشدون للترحيب برئيس الوزراء في سيناء

احتشد أهالي وعواقل ومشايخ قرية الظهير في سيناء للترحيب برئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بحسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر لها.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن إطلاق المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء من مدينة العريش نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين واللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر الكتيبة 101 ويرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء ووفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب.