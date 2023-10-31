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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر

جهود أجهزة وزارة
جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإتجار بالأسلحة ا
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الدقهلية، الشرقية، دمياط، القليوبية) من 

ضبط عدة قضايا إتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص على النحو الآتى:
 

  • ضبط (عامل- مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة مركز شرطة كرداسة وبحوزته (2 بندقية آلية- فرد محلى- 8 خزينة آلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سيارة).
  • ضبط (حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية) بدائرة مركز شرطة أجا وبحوزته (طبنجة- فرد محلى- حزام وسط حامل طلقات وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سيارة).
  • ضبط (حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الشرقية) بدائرة مركز شرطة أبوكبير وبحوزته (فرد محلى وطلقة لذات العيار- 2 طبنجة).
  • ضبط (عاملان "لاحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الدقهلية) بدائرة مركز شرطة دمياط محافظة دمياط وبحوزتهما (2 بندقية خرطوش- 10 فرد محلى- سيارة "ربع نقل").
  • ضبط (فنى تمريض - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية وبحوزته (10 طبنجات- 2 طبنجة "صوت" وعدد من الطلقات).
     

 بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار غير المشروع فى الأسلحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير الجيزة الدقهلية الشرقية دمياط القليوبية شرطة كرداسة وب
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