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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير النقل: سيتم تصنيع عربات المترو في مصر 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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قال الفريق كامل الوزير وزير النقل أنه سيتم تصنيع عربات المترو في مصر، مضيفا أنه تم التعاقد مع شركة نيرك في شرق بورسعيد لتصنيع عربات المترو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن موعد وتفاصيل  انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 والاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال المؤتمر والندوات والجلسات وورش العمل المختلفة.
ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيشهد حضور مكثف من وزراء النقل والسفراء بالدول الأجنبية والعربية المختلفة بالاضافة الى رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل من مختلف دول العالم .

الفريق كامل الوزير وزير النقل تصنيع عربات المترو الرئيس عبدالفتاح السيسي
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