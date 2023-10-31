الزراعة: بدء تطبيق مبادرة الرئيس بإعفاء المتعثرين من سداد الغرامات

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء تطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية .

وأضاف وزير الزراعة، أن أكثر من 80 ألف مزارع سوف يستفيدون من المبادرة بإجمالي حوالى 500 مليون جنيه.

ومن جانبه قال محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: إن الهيئة تستقبل يوميا المستفيدين من المبادرة، مناشدا المزارعين بالتوجه إلى مقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي لاستكمال الإجراءات.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان أصدر توجهياته للحكومة باعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية تلك المبادرة التي تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعي والفلاحين عصب الانتاج وسوف تسهم في رفع العبء عن كاهل المزارعين نظرا لدورهم الهام في تحقيق الأمن الغذائي.