قاديروف يحذر من عواقب التحريض على أعمال شغب في الشيشان

حذر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف اليوم الثلاثاء، من عواقب التحريض على اندلاع أعمال شغب في البلاد ووجه قاديروف قوات الأمن الشيشانية بردع أي أعمال شغب قد تشهدها الجمهورية عن طريق إطلاق 3 رصاصات في الهواء، ثم الرابعة في الجبين مباشرة حال عدم رضوخ المحتجين بوقف هذه الأعمال على الفور في البلاد.

وقال الرئيس الشيشاني، في كلمة موجهة لممثلي وزارة الداخلية والحرس الوطني الروسي في الجمهورية، خلال اجتماعه بهم: "إذا كان هناك شخص واحد يخرج للمشاركة في أعمال شغب غير مرخصة، فاعتقلوه وألقوا به في السجن، أو أطلقوا ثلاث طلقات تحذيرية في الهواء، وبعد ذلك، إذا لم يلتزم الشخص بالقانون، أطلقوا الرصاصة الرابعة في جبهته، لن يخرجوا بعد ذلك، وتلك تعليماتي".

وتأتي هذه التحذيرات عقب قيام مجموعة من المواطنين باقتحام مبنى مطار محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية بعد أنباء عن هبوط طائرة قادمة من تل أبيب تنقل مواطنين إسرائيليين.