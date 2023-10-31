الشرطة الفرنسية تطلق النار على سيدة "هددت بتفجير كل شيء" داخل محطة قطار في باريس

أطلقت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، النار على سيدة أدلت بـ"تهديدات" في محطة للقطار في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب مصدر بالشرطة.

وبحسب مصدر ثانٍ في الشرطة، هددت السيدة “بتفجير كل شيء”، ثم شوهدت في محطة "مكتبة فرانسوا ميتران" وهي تخفي يديها في ملابسها، تم إخلاء المحطة وتدخلت الشرطة لتوقيفها، إلا أنها رفضت الامتثال لأوامر الشرطة ما اضطر أفراد الأمن للتعامل معها والتصويب نحوها، أصيبت السيدة في بطنها وتم نقلها على الفور إلى المستشفى.

ولا يزال أفراد الشرطة منتشرين في المحطة وتدخلت فرق إزالة الألغام للتأكد من عدم وجود متفجرات في المحطة التي مازالت مغلقة أمام المارة.