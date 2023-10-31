ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة بقصد الاتجار

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة)، تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين منهم حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كمية من مخدر "الآيس" وزنت 7 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة – 2سلاح أبيض - ميزان حساس).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,100,000 أربعة مليون ومائة ألف جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.