"رياضة شمال سيناء" تنفذ 21 معسكرا تدريبيا ضمن برنامج "مشواري"

اجتمع إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء مع محمد آبو الليل منسق مشروع مشواري بالمحافظة لمناقشة آليات العمل خلال الفترة الماضية والفترة القادمة .

وخلال الاجتماع قال أبو الليل :تم تنفيذ خلال الفترة الماضية 10 معسكرات للنشء من إجمالي 20 معسكر بعدد 1200 مستفيد ويتم استمرار المعسكرات خلال شهري نوفمبر حتي منتصف ديسمبر 2023 .

وأضاف: تم تنفيذ مرحله أولي للشباب خلال 11 مدرسه باجمالي 1650 مستفيد وبالاضافة ترشيح عدد منً المدراس ، ومراكز الشباب ,للتفييذ معسكرات قادمة للنشء والشباب.

وأكد آبو الليل :إنه خلال الفترة القادمةً تم التنسيق لتنفيذ معسكرات للشباب داخل جامعه سيناء ,جامعه العريش , والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا .

وقال حسن عبد الوهاب: أن البرنامج يهدف معسكرات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية عبر التدريب وتنمية المهارات الشخصية والأفكار لدى المشاركين، حيث يشمل المعسكر تنفيذ تدريبات «المهارات الشخصية - الوعي بالذات- المرونة المعرفية - الذكاء العاطفي- إدارة الوقت- حل المشكلات وصنع القرار»، ومهارات التعامل مع الآخرين «الاتصال الفعال - الإقناع والتأثير- أساليب القيادة - العرض والتقديم - إدارة النزاع»، ومهارات الإبداع والإبتكار «العصف الذهني - التفكير الإبداعي- مهارات الادخار»، ومهارات الجاهزية للعمل «كيفية كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي- اجتياز مقابلة العمل بنجاح وكيفية دراسة الجدوي».

وتعمل وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بتوجيه النشء والشباب للحصول على المهارات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل، ويُعد برنامج "مشواري" من أهم البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

تقام تدريبات النشء، من أعضاء مراكز شباب المحافظة، بإشراف منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.