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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

النقل تعلن عن موعد انطلاق معرض النقل الذكي TRANSMEA2023

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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أعلن  الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن موعد انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 ، مؤكدا أنه سيكون في الفترة من 5 الي 8 نوفمبر القادم .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن موعد وتفاصيل  انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 والاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال المؤتمر والندوات والجلسات وورش العمل المختلفة.
ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيشهد حضور مكثف من وزراء النقل والسفراء بالدول الأجنبية والعربية المختلفة بالاضافة الى رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل من مختلف دول العالم .

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