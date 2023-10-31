مدبولي: تنفيذ 21 تجمعًا سكنيًا في سيناء بتخطيط عمراني يراعي الطابع البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تنفيذ 21 تجمعًا سكنيًا بمناطق رفح والشيخ زويد والعريش بتخطيط عمراني يراعي الطابع البدوي.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العريش، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم البدء بتنفيذ مشروعات تنمية سياحية بتكلفة 2.5 مليار جنيه، ومواني وكورنيش لخدمة أهالي شمال سيناء والعمل على الترفيه عليهم.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى إشارة البدء لإطلاق خطة التطوير الاستراتيجي لتنمية سيناء في اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ تنمية وإعمار سيناء.