المشدد 6 سنوات لعاطل وحداد لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل وحداد، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2064 لسنة 2023، والمقيدة برقم 325 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمود خ م"، 31 سنة، عاطل، و"ناصر م ا"، 29 سنة، حداد، مقيمان دائرة مركز شرطة بنها حازا وأحرزا جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، علي النحو المبين بالتحقيقات.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهما، وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وإحالتهما للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.