مدبولي: إنشاء خط سكة حديد من طابا لأي مكان في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم إنشاء خط سكة حديد يصل من طابا حتى أى مكان فى مصر، ونفذنا مشروعات فى بقية البنية الأساسية مثل مطار البردويل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته فضائية “TEN”، اليوم الثلاثاء، أن "فكرة كل واحد يبني زى ما حصلت لمدة عقود تكبدنا مئات المليارات من أجل إصلاح هذه الأماكن، والآن لا يجب أن يكون هناك تنمية إلا عندما تكون مخططة من الدولة عمالها أو تنفذها بنفسها، ونفذنا منازل بدوية و11 تجمعا تنمويا فى منطقة شمال ووسط سيناء".

وتابع مدبولي: “لدينا ستة أنفاق وتم تزويد 5 أنفاق هذه الفترة، وكل هذه مشروعات استثمرت فيها الدولة لربط سيناء بمصر، ومعناها أنها جزء لا يتجزأ منها بكل المشروعات، حيث نربط سيناء بكل مصر بكل أنواع ووسائل النقل”.