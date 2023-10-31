"التصديري للصناعات الغذائية": المقاطعة تسيء لمناخ الاستثمار في مصر

أكد المهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الحملات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لحث المستهلكين على عدم الإقبال لشراء منتجات السلاسل المصرية الحاصلة على امتياز استخدام علامات تجارية عالمية يسيء لمناخ الاستثمار فى السوق المصرية.

وأضاف برزي فى تصريحات صحفية له اليوم، أن أصحاب استخدام العلامات التجارية الأجنبية في مصر مستثمرين مصريين، ويتم من خلال هذا الاستثمار تشغيل عمالة مصرية، وبالتالي المقاطعة ليست للمنتج الأجنبي وإنما للاستثمار في مصر ودعوات المقاطعة تؤدي إلى تشريد العمالة المصرية.

ولفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن هناك علامات تجارية كبرى تعمل فى مصر ولا يدخل منها إلا الخامات التى يتم تصنيع المنتج النهائى منها بأيدٍ مصرية، مثل المشروبات الغازية، والأدوية.

وأكد برزي، أن المقاطعة تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى وليس على أي دولة أخرى، والخسائر يتحملها المنتج المصرى، مشيرا إلى أن تلك العلامات التجارية التى تعمل فى مصر تدفع الضرائب للبلاد، والأجور للعمالة المصرية.