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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صحة قنا": قافلة طبية بقرية دير النواهض الأربعاء والخميس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا عن إطلاق القافلة الطبية بقرية دير النواهض التابعة لإدارة أبوتشت الصحية وذلك علي مدار يومي الأربعاء والخميس ٢,١ نوفمبر وذلك في إطار خطة الدولة "حياة كريمة " والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز المحافظة .

وأوضح بدران أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قري ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين .

التوعية الطبية الدكتور محمد يحيى بدران القافلة الطبية تقديم الخدمات التحاليل الطبية وكيل وزارة الصحة بقنا
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