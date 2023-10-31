"الإنتاج الحربي" تبحث أوجة التعاون المشترك شركة "استشارة للتنمية الصناعية"

بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع المهندس محمد مصطفى ممثل شركة استشارة للتنمية الصناعية وشركة (استدامة) للمدن الذكية، اليوم الخميس، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد أن سياسة العمل التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على تنفيذ دورها الرئيسي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر إلى جانب حرصها على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة وما تمتلكه من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين إلى جانب مساهمة شركات ووحدات الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة التي تعزز مساعي التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

وأضاف الوزير "محمد صلاح" على أن منظومة العمل بوزارة الإنتاج الحربي تعد منظومة فريدة من نوعها حيث تضم عدد (16) شركة صناعية بالإضافة إلى عدد (3) شركات (للإنشاءات ونظم المعلومات والصيانة) إلى جانب ظهير بحثي يتمثل في مركز التميز العلمي والتكنولوجي، كما تضم هذه المنظومة المتكاملة قطاعاً للتدريب وآخر لاختبارات الذخائر والأسلحة وكذا مركزاً طبياً، معرباً عن استعداد وزارة الإنتاج الحربي للتعاون والتكامل مع الجهات المختلفة بالدولة بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والبناء والتنمية إلى الأمام.

من جانبه، أوضح المهندس محمد مصطفى ممثل "استشارة للتنمية الصناعية" أن الشركة تضم نخبة من المستشارين ذوي الخبرات الممتدة في المجال الصناعي، مضيفاً أن الشركة متخصصة في مجال تقديم الحلول والخدمات المتكاملة المتخصصة، مثل: “الاستشارات الخاصة بمجال تأسيس الشركات بأنواعها، وكافة خدمات التنمية الصناعية بدايةً من تخصيص الأراضي مروراً بإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للبدء في الأنشطة الصناعية والاستمرار فيها (مثل تراخيص البناء والتشغيل وإصدار السجلات الصناعية)، وكذا الاستشارات المتعلقة بتصميم وإقامة خطوط الإنتاج والتأهيل للحصول على شهادات الجودة المحلية والعالمية في مختلف القطاعات، مشيداً بما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربي من خبرات وإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وبشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المسندة إليها بدقة وكفاءة، مؤكداً على الحرص للتعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي لتحقيق التكامل وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة بها بما يعود بالنفع على المواطن المصري”.

كما أوضح، الدكتور عمرو عبد الهادي ممثل (شركة استدامة) أنه يتطلع للتعاون مع الإنتاج الحربي في مجالات تصنيع متعددة وعلى رأسها تصنيع محطة توليد مياه من الهواء بطاقة 1000 م3/ اليوم - والتي تم عرض نموذج مصغر بطاقة 20 م3/ اليوم بجناح الشركة بمعرض اتحاد الصناعات - وكذا تصنيع روبوت لتنظيف أوجه المباني الشاهقة وغيرها من المبتكرات التي يقوم بتصميمها فريق العمل الفني بالشركة.

وقال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد بكر، إن الوزير يحرص بشكلٍ دائم على إصدار التوجيهات الوزارية التي من شأنها المساهمة في تعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة وتحقيق التكامل مع مختلف الجهات بالدولة.