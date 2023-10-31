بالصور.. احتفال "حياة كريمة" و"الأورمان" بتسليم الدعم المالي لـ 80 مشروعا صغيرا

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فعاليات الاحتفال الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأورمان بالمسرح الصيفى بهدف تحقيق التمكين الاقتصادى للأسر الأكثر إحتياجًا.

وذلك بحضور الدكتورة لميس مكى نائب رئيس القطاع الميدانى والتنفيذى بمؤسسة حياة كريمة ، والمهندس أحمد سعيد مدير ملف حياة كريمة بالقطاع الميدانى، والعقيد طه عجلان مدير قطاع جنوب الصعيد بالمؤسسة، وأيضًا العقيد أحمد جلال مدير فرع المؤسسة بأسوان، والدكتور محمد صلاح منسق المؤسسة، وجابر أحمد مدير الجمعية، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والشعبية والحزبية والمجتمعية.

وقام محافظ أسوان والمشاركين فى الفعاليات بتسليم الدعم المالى لـ 80 مشروع صغير بواقع 30 ألف جنيه لكل مشروع.

وفى كلمته، أكد اللواء أشرف عطية على أننا نستكمل اليوم سلسلة من الإنجازات التى تحققت وتتحقق فى كافة المجالات وقطاعات العمل داخل الجمهورية الجديدة برؤية وإرادة صلبة للدولة المصرية بقيادة ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وخاصة مبادرته الرائدة المتمثلة " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة ".

كما لفت إلى الدور المحورى الذى يقوم به المجتمع المدنى لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة فى أداء دورها لتوفير الحماية وتحقيق العدالة الإجتماعية للفئات الأكثر إحتياجاً ، وهو الذى يأتى تجسيداً عملياً لتوجيهات رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود وتعظيم المشاركة المجتمعية لدفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين ، وإدخال السرور ورفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية .

وأشار أشرف عطية إلى أن قصص النجاح كثيرة ومتنوعة كتبت فصولها من عرق وجهد وإخلاص للجميع فى ظل تحديات عديدة عشناها ونعيشها فى كل يوم فكان الخير والنفع على أهالى محافظة أسوان بالقرار الحكيم من الرئيس السيسى بضم جميع قرى المحافظة للمبادرة الرئاسية أثناء زيارته لمتابعة جهود مواجهة تداعيات السيول فى عام 2021 .

وأوضح أن ذلك ساهم فى أن تصبح جميع القرى مدرجة فى مشروعات المبادرة داخل 39 وحدة محلية قروية أم ، و116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وتابع ، وقد بدأنا نجنى ثمار هذه الملحمة الإنسانية والوطنية العظيمة بدخول أكثر من 600 مشروع للخدمة لينعم المواطن الأسوانى بهذه العوائد الإيجابية.

ووجه المحافظ شكره وتقديره للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ممثلاً فى مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان لتنظيم هذا الحفل ليساهم فى إبراز الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية من أجل الإرتقاء بحياة ملايين المصريين وتحسين مستوى المعيشة لهم فى كل شبر من أرض مصر .

هذا وقد شهدت الفعاليات البدء بالسلام الوطنى، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وكذا عرض أفلام تسجيلية عن مبادرة "حياة كريمة" و"التمكين الإقتصادي"، وفقرات فنية لفرق قصر ثقافة أسوان للإنشاد الدينى والموسيقى العربية.

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