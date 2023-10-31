متطوعو الوكالة الكورية للتعاون الدولي يعقدون مع المنظمات الشريكة فعالية "اليوم الكوري" بالقاهرة

عقدت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، وكالة المساعدة الإنمائية الرسمية لجمهورية كوريا ، فعالية "اليوم الكوري" بالتعاون مع معهد اللغات للقوات المسلحة، ومكتبة مصر العامة بالقاهرة، ومكتبة مصر العامة بالأقصر، والمعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر.

والفعالية هي نشاط مشترك ينظمه للمرة الثانية متطوعو كويكا والذين يدرسون اللغة الكورية في المنظمات الشريكة. وتم عقدها بهدف تعزيز أنشطة المتطوعين ونتائجهم وتوفير الفرص لتجربة الثقافة الكورية للمحليين.

وبدأت الفعالية بكلمة اللواء محمد البابلي رئيس معهد اللغات للقوات المسلحة بشكر الجانب الكوري والمتمثل في مكتب كويكا مصر وذلك لتوفيره الدعم المستمر لجناح اللغة الكورية بالمعهد، كما شكر المتطوعين الكوريين الوافدين على العمل الدؤوب والمخلص في خدمة العملية التعليمية.

وفي نهاية كلمته، توجه بالشكر لكل أعضاء جناح اللغة الكورية من الجانب المصري على الجهود الكبيرة والملحوظة للارتقاء بالعملية التعليمية بالجناح. وعبر عن سعادته لحضور الطلاب المتميزين بالجناح الكوري لهذه الفاعلية وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.

بينما أكدت جينيونج كيم، المديرة الإقليمية لمكتب كويكا في مصر خلال كلمتها بأن عمل متطوعي كويكا سيدعم الشباب المصري لبناء قدراتهم وتطوير معرفتهم كعوامل تغيير من أجل التنمية المستدامة لهذا البلد بكامل طاقته وموارده.

وشهدت الفاعلية أنشطة مختلفة مثل مسابقة التحدث باللغة الكورية، وعروض موسيقى الكيبوب التي قدمها 40 طالبًا مصريًا من دارسي اللغة الكورية في المنظمات الشريكة.

أكثر من 002 زائر استمتعوا بالثقافات الكورية المختلفة مثل ارتداء الهانبوك، الزي التقليدي الكوري، وتناول الأطعمة التقليدية الكورية، ومشاهدة عرض التايكوندو المباشر، وما إلى ذلك.

أعرب إحدى طلاب مهعد ايجوث الذي درس اللغة الكورية لمدة اربع سنين عن سعادته بحضور هذا الحدث. و قد شارك في الفاعلية متحدثاً اللغة الكورية بعرض مسرحية قصيرة تعكس اختلاف الثقافة بين كوريا و مصر.

وبالتزامن مع الفاعلية اقام مكتب كويكا و معهد مودلي حفل افتتاح "مشروع إنشاء فصل اللغة الكورية الثاني لقسم اللغة الكورية في معهد مودلي". وكان الهدف من هذا المشروع هو تحسين بيئة التعلم لطلاب ومدرسي اللغة الكورية في في المعهد.

تم تنفيذ هذا المشروع من قبل السيد هيو كوانغهو، متطوع في الوكالة الكورية للتعاون الدولي بالتعاون مع معهد اللغات للقوات المسلحة. وتم توفير سبورة ذكية ومعدات متنوعة لتفعيل نظام التعليم الرقمي في الفصول الدراسية لقسم اللغة الكورية.

ومن المتوقع إرسال المزيد من المتطوعين إلى مجالات مختلفة بما في ذلك الأنشطة الشبابية، وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعليم الكمبيوتر، وما إلى ذلك. وسيواصل متطوعو الوكالة الكورية للتعاون الدولي تقديم التعاون الفني للشباب المصري للمساهمة في تنمية وازدهار مصر.

وكالة التعاون الدولى الكورية (كويكا) هي وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية مسؤولة عن تنفيذ برامج المنح، تهدف كويكا إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان النامية حول العالم.