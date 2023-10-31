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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مراسل "القاهرة الإخبارية": تنسيق مصري لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة

مساعدات
مساعدات
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قال مصطفى عبدالفتاح، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح المصري، إنه تم تجهيز 60 شاحنة مساعدات جديدة لإدخالها إلى قطاع غزة، لافتًا إلى تواجد نحو 130 شاحنة مساعدات تنتظر في الطريق المؤدي إلى معبر رفح.

وأضاف "عبدالفتاح" في رسالته لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تقوم بالتنسيق لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، وأن التحالف الوطني المصري يجهز عشرات الشاحنات لدعم القطاع.

وأشار مُراسل القاهرة الإخبارية، إلى وجود عشرات الشاحنات من المساعدات أمام منفذ رفح البري، بالإضافة إلى اصطفاف عدد كبير منها بين رفح والشيخ زويد.

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